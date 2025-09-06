年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、将来、年金を月22万円もらいたい場合の現役時代の収入についてです。※サムネイル画像：PIXTA All About

老後のお金や生活費が足りるのか不安...年金の疑問に専門家が回答

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 将来、年金を月22万円もらいたい場合の現役時代の収入について専門家が回答
  • 年収の目安は約783万6300円(月額65万3025円)とのこと
  • 40年間厚生年金に加入し、40年間の年収は一定でボーナスは含まれるという
