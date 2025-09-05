テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は東京・幡ケ谷から調布へ移転オープンを果たした「モンゴル料理 青空」を紹介します。【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#235】「モンゴル料理 青空」かつて幡ケ谷にあった人気モンゴル料理店「青空」が調布に！日本でも数少ないモンゴル料理店として人気だった幡ケ谷の「