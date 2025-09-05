9·î5Æü¤ÎÄ«¤Ë¡¢¸©Æâ¤ËºÇÀÜ¶á¤·¤¿ÂæÉ÷15¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ï4Æü¤ÎÌë¤«¤é³ÆÃÏ¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4Æü¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£4ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÆüËÜ¤ÎÆî³¤¾å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷15¹æ¤Ï¡¢5Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¹âÃÎ¸©½ÉÌÓ»ÔÉÕ¶á¤Ø¾åÎ¦¤·¡¢5Æü¤ÎÄ«¤Ë¸©Æâ¤ËºÇÀÜ¶á¤·¤Þ¤·¤¿¡£±«¤Ï4ÆüÍ¼Êý¤«¤é¶¯¤Þ¤ê»Ï¤á¡¢¸©Æâ¤Ç¤âÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤ÏÆá²ìÄ®¤Ç207.5¥ß¥ê¡¢³¤ÍÛÄ®¤Ç196.5¥ß¥ê¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢³¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡Ä¡£¡Ê