県は9月5日、総額 約63億円の9月補正予算案を発表しました。インバウンドの誘客拡大など、国際化に重点が置かれています。県の9月補正予算案の総額は、約63億4700万円です。主な事業として、国際定期便を利用して訪れた外国人旅行客を対象に、県内を周遊できる「バス乗車券」の配布や、県内企業の海外進出の支援など「世界とつながる魅力的な地域づくり」に1億6600万円が計上されました。また、不登校児童・生徒の教育環境の充実に