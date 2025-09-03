自民党総裁選の前倒しを巡る動きが本格化する中、大分県連は4日の常任総務会で対応を決める方針です。 【写真を見る】自民党総裁選前倒しの是非大分県連は4日の常任総務会で対応決定へ 自民党本部は2日両院議員総会で、敗北した参院選の総括を行い、森山幹事長ら党四役が辞任の意向を示しました。また、自民党の選挙管理委員会は総裁選の前倒しの是非を問うための手続きを開始しました。 これを受け、自民党県連は4日開かれる