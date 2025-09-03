2025年8月末までに県内で確認された特殊詐欺の被害総額は5億1000万円にのぼり、年間被害額が過去最大だった2023年をすでに上回ったことが分かりました。県警によりますと、8月末までに確認された特殊詐欺の被害は68件、被害額は約5億1000万円でした。これは、年間被害額が過去最大だった2023年をすでに上回っています。一方、SNS型投資・ロマンス詐欺による被害は64件で、被害額は約5億5000万円でした。オレオレ詐欺では、徳島市の