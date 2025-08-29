故人の残した品を整理する「遺品整理」。それは単なる片付けではなく、故人の想いや意外な一面、そしてそれを取り巻く家族の物語でもあります。これまで数々の現場を経験してきた「遺品整理プロスタッフ」が、実際にあったその裏側にある感動や葛藤を、自身の祖父母のゴミ屋敷を片付けた経験をもつ漫画家・西園フミコさんが描きます。知られざる遺品整理の現場へ、足を踏み入れてみませんか？＜プロローグ＞遺品整理とは？＜CASE1-