イノベーションとアイデアのタネはどこにある？『WIRED』日本版がキャッチした、ファイブ（またはシックス）センスを刺激するグッドニュース。ゴールドウインのリサーチラボによる初のエキシビション「Field Report #001」が、東京・青山で9月5日（金）からスタート。社内外で協働し、探求、実験、行動していくためのプロジェクトの成果とはいかに。