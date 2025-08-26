ÆÁÅç»Ô¤¬À¸³èÊÝ¸îÈñ¤Î¹ñ¸ËÉéÃ´¶â¤ò²áÂçÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¡ÖÁÈ¿¥Åª¤Ê±£¤Ú¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢±óÆ£»ÔÄ¹¤Ï8·î26Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö±£¤Ú¤¤ÂÎ¼Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆÁÅç»Ô¡¦±óÆ£¾´ÎÉ »ÔÄ¹¡Ë¡ÖÆÁÅç»Ô¤¬¡¢±£¤Ú¤¤ÂÎ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô¤¬À¸³èÊÝ¸îÈñ¤Î¹ñ¸ËÉéÃ´¶â¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5Ç¯´Ö¤Ç¡¢5000Ëü±ßÍ¾¤ê¹ñ¤Ë²áÂçÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·Ð°Þ¤òÄ´ºº¤¹¤ë»ÔµÄ²ñ¡¦É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï21Æü