お盆期間中の徳島阿波おどり空港発着の空の便の利用率は、季節運航便も含め、全ての路線で2024年を上回ったことが分かりました。航空各社は8月8日から17日までの、空の便の利用状況をまとめました。それによりますと、東京線の利用者は日本航空が2万2182人で,、前年と比べ0.2％減、全日空は9458人で2.6％増となりました。機材の小型化や減便により提供座席数が減ったため、利用率は日本航空が5ポイント増の88.9％、全日空が4.3ポイ