事故の衝撃で歩道の花壇に衝突北海道・千歳市の国道で13日午前8時頃、カメラが捉えたのは衝突事故の瞬間だ。目撃者：窓を閉めている状態でもドン！って大きい音だったのでびっくりしました。事故は、信号機のないT字路で発生。脇道から出て来た赤い車が右折してきた次の瞬間、対向車線を直進してきたグレーの車と衝突した。事故の衝撃で、グレーの車は歩道に弾き出され、そのまま花壇に激突した。赤い車もバランスを崩し、対向車線