資本主義社会のディストピアから「成長することのホラー」まで──。現在の社会に対する親の目線からの恐怖をもとに、地球の未来を描くSFドラマシリーズ『エイリアン：アース』。クリエイターのノア・ホーリーが『WIRED』に語る。