ゲームがより大きく、リッチになったいまでは、Switch 2の256GBの本体ストレージの限界が早くも見えてくる。キーカード、下位互換、そしてmicroSD Express──さまざまな課題が引き継がれるなか、ゲーム体験の進化の陰にある“容量問題”を掘り下げる。