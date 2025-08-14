8月13日午後、海陽町の海部川で、外国人の男性が溺れる事故があり、搬送先の病院で死亡が確認されました。事故があったのは、海陽町大井の海部川です。警察と消防によりますと8月13日午後3時5分ごろ「外国人の男性が1人溺れています」と消防に通報がありました。溺れていたのは、インドネシア国籍の海陽町に住む26歳の男性で、発見したほかの遊泳客数人によって引き上げられました。その後、駆け付けた消防によって海部郡内の病院