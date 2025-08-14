SFプロトタイピングとは、可視化・言語化・概念化・構造化されていない「未来の可能性」を、世界設定や物語、キャラクターの力を使って想像し（speculate）、そこから浮かび上がったビジョンをカタチに落とし込み（prototype）、そして問い直す（reframe）──言うなれば「未来」をツールとして活用することで未来の可能性を拡げていく──行為。その実践に不可欠な「SF力」の向上を目指す、短期集中総力特集！