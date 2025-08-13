夏の野外ライブ「エキサイティングサマーイン・ワジキ」が8月13日、那賀町で行われ、阿波踊りに負けない盛り上がりを見せました。13日、那賀町の大塚製薬徳島ワジキ工場野外ステージで行われた「エキサイティングサマーイン・ワジキ」には、約2000人の観客が詰めかけました。熱中症対策として、会場にはミストシャワー付きテントと、100基の小型テントが設置されました。♪春を告げる3人組のガール