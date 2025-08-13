大分県杵築市にある「大分農業文化公園るるパーク」では今、コキアが緑に色づき、青空とのコントラストが美しい夏ならではの光景が広がっています。 【写真を見る】4000本のコキア見頃に緑と青空とのコントラスト広がる大分農業文化公園るるパーク るるパークでは6月、5000平方メートルのなだらかな斜面沿いに4000本のコキアの苗を植えました。それから2か月。大きいもので高さ80センチに育ったコキ