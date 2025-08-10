夏本番、冷蔵庫が活躍する時季になりました。ただ、電気代が増えたり、つい食べものを傷ませたりすることも…。そんなお困りごとを東芝ライフスタイルの冷蔵庫商品企画担当・中野さんが解決。おすすめの節電対策や冷蔵庫内を効率よく冷やす方法などを教えてもらいました。1：冷蔵室の食品を効率よく冷やすには？「奥につめすぎない」「真ん中をあける」のが有効です。冷蔵室の冷気は、奥から手前に向かって流れるため、奥にものを