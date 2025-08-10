県内のトップをきって鳴門市の阿波おどりが9日夜、開幕し、街が踊りの渦に包まれました。県内のトップをきって始まった鳴門市の阿波おどり。9日は地元鳴門市の連や学生連、それに阿波おどり振興協会に所属する連などあわせて27の連が参加しました。踊り子たちは、JR鳴門駅周辺に設けられた4つの演舞場やおどり広場で乱舞を繰り広げました。（観客）「初めて見る すごい」「楽しいです」「めっちゃ盛り上がってる娘も喜んで拍手して