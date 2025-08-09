9日夜から西日本の日本海側に発達した雨雲が次々に流れ込み、特に九州北部や山陰ではライン状に雨雲がかかり続ける見通しです。山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では10日にかけて線状降水帯が発生し、災害級の大雨が降る可能性があるため、厳重に警戒してください。24時間の予想降水量は、多いところで九州北部で300mm、四国で200mmとなっています。線状降水帯が発生した場合は、さらに雨量が増える恐れがあります。一方、鹿児島県