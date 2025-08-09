長崎に原爆が投下され80年。徳島市の県立文学書道館では9日、原爆の悲劇を後世に伝える「原爆朗読劇」が開かれました。（朗読）「原子爆弾が落ちると昼が夜になり人はお化けになる」被爆者たちの証言を元に作られた原爆朗読劇「夏の雲は忘れない」9日、鳴門教育大学附属小学校の6年生らあわせて10人が朗読をおこないました。 この朗読劇は、原爆の悲劇を風化させまいと、女優の渡辺美佐子さんらが全国で公演をおこなってきました