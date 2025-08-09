9日夜に県内のトップをきって開幕する鳴門市の阿波踊りを前に、鳴門公園で恒例の初おどりが披露されました。鳴門市の阿波踊りの開幕を告げる恒例の「初おどり」。鳴門公園にある千畳敷展望台では鳴門市の職員とその家族で作る「なると市連」の踊り子24人と鳴門市のPR活動を行ううずしお大使の2人も参加し踊りを披露しました。見物に来た人は「夏が来た感じ」「踊りがきれいだった」と話していました。またギリシャからの観光客は「