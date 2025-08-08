横浜―敦賀気比の対戦中第107回全国高校野球選手権は8日、大会4日目を迎えたが第3試合の横浜（神奈川）―敦賀気比（福井）で4回裏に突入後に強い雨が降り試合は一時中断となった。ファンは早くも「日程がズレまくるかもしれん」などと心配している。第3試合は4回の横浜の攻撃中、無死一、二塁となったところで球審が中断を告げた。直前から突如降り始めていた。この後の第4試合は高知中央と初出場の綾羽（滋賀）が予定されて