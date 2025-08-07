暑い日が続き、食欲が落ちていませんか？こんな時期はさっぱり食べられるおかずがうれしいですよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、夏野菜「オクラ」を使ったさっぱりレシピを教えてもらいました。夏におすすめ！ササミとオクラのさっぱり副菜今回は、「ササミとオクラの梅シソ香味あえ」をご紹介。さっぱりした味わいがうれしい、暑い日や食欲のないときにもぴったりな一品です。【写真】ササミはレンチンで簡単調理！電