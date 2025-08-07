暑い日が続き、食欲が落ちていませんか？ こんな時期はさっぱり食べられるおかずがうれしいですよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、夏野菜「オクラ」を使ったさっぱりレシピを教えてもらいました。

夏におすすめ！ササミとオクラのさっぱり副菜

今回は、「ササミとオクラの梅シソ香味あえ」をご紹介。さっぱりした味わいがうれしい、暑い日や食欲のないときにもぴったりな一品です。

【写真】ササミはレンチンで簡単調理！

電子レンジで手軽に加熱できるササミと、下ごしらえしておいたオクラを合わせ、香味野菜と梅の風味が全体をきゅっと引きしめます。ポン酢やめんつゆで、味つけも簡単！

オクラの優しいとろみが全体をまとめてくれるので、食感もよくてあと口も軽やか。お好みでミョウガを加えると、さわやかさが増して風味豊かになります。そうめんの日の副菜にもおすすめです。

●ササミとオクラの梅シソ香味あえ

【材料（2人分）】

鶏ササミ 2本（約100g）

オクラ 6本

梅干し 1個

青ジソ 4枚

塩 適量

酒 大さじ1

カツオ節 適量

A［ポン酢しょうゆ大さじ1 めんつゆ（2倍濃縮）小さじ2 ゴマ油小さじ1］



【つくり方】

（1） オクラはガクをむいて塩少々をふり、板ずりする。熱湯で2分ほどゆでて冷水にとり、1cm幅の輪切りにする。

（2） ササミは耐熱皿にのせて塩少々と酒をふり、ラップをして電子レンジ（600W）で約2分加熱する。

（3） 粗熱が取れたら手で細く裂き、筋を除く。

（4） 梅干しは種を取り、包丁でたたく。青ジソは千切りにする。

（5） ボウルにAを混ぜ、ササミ、オクラ、梅干し、青ジソを加えてあえる。

（6） 皿に盛り、カツオ節をのせる。

完成！

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください