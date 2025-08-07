大分市内の中小企業が開発した新商品や新サービスの魅力を発信する合同プレス発表会が開かれ、各担当者が自社の取り組みをアピールしました。 【写真を見る】中小企業が新商品の魅力をアピール10の事業者が参加、販路拡大へ大分 この発表会は、大分商工会議所が市内の中小企業や小規模事業者の情報発信の場として、年に2回開催しているものです。 7日は、農業や建築関連に携わる10の事業者が参加。担当者