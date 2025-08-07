中盤戦以降、打撃成績が下降している大谷翔平photo by Getty Images前編：大谷翔平＆ドジャース２年連続世界一への布石ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は今季もナショナルリーグのMVP候補に挙げられている。現地時間８月４日のゲームを終えた時点で打率.274、38本塁打、73打点、15盗塁、OPS（出塁率＋長打率）.978と見事な成績。本塁打はメジャー３位（ナ・リーグ２位）、OPSは２位（同１位）なのだから、この５年間で４