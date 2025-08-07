米が足らない、それで、増産に舵を切る、だと。おいおい、政治がやたら農業に口を挟むから、おかしくなったんじゃないのか。 以前、阿蘇に、片野学先生がいらっしゃった。東大の後輩ということで、親しくしてくださり、農業や自然のことはもちろん、学者のありようについて、多くを教えてくださった。亡くなられて、もう十年になる。しかし、そのおかげで、いまも南阿蘇の農家の方々と御縁をいただいている。 先生は実践の人だった