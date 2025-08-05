始球式は森本愛華投手が務めた5日に甲子園で開幕した第107回全国高校野球選手権大会、第1戦の試合前に行われた始球式で上空のヘリコプターから始球式に使うボールがグラウンドに落ちてこないハプニングが起こった。創成館（長崎）と小松大谷（石川）の開幕ゲーム。試合前には始球式が行われ、マウンドには女子軟式野球部の森本愛華投手（中京大中京）が上がった。甲子園上空のヘリコプターから始球式に使うボールが投下される