旅心を集める感動コレクション「北陸本線 特急街道ピンバッジ」に、待望の第2弾・第3弾がやってきた！さらに集めたアイテムを美しく収められる、専用「コレクトブック」もリリースされる。☆ピンバッジ最新作やコレクトブックイメージをチェック！（写真7点）＞＞＞北陸本線はかつて”特急街道”と呼ばれるほど数多くの名列車が駆け抜けた路線。そんな名列車を楽しめる、新たなコレクションが新登場する。JR西日本の鉄道デザイン