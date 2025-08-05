インテルがマルセイユに所属するイングランド人FWメイソン・グリーンウッドに関心を寄せているようだ。4日、イタリア紙『コリエレ・デロ・スポルト』が伝えている。今夏の移籍市場でナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンの獲得を狙っているインテルだが、アタランタとの交渉は難航。先週には固定費4200万ユーロ（約71億円）に300万ユーロ（約6億円）の追加費用を加えた総額4500万ユーロ（約77億円）のオファーを提示したも