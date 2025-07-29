J¥ê¡¼¥°¤ÎÌî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬29Æü¡¢Íý»ö²ñ¸å¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£º£·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î30¼þÇ¯µ­Ç°¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Ã¥Á¡ØFRIENDLY MATCH¡Ù¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï³«ºÅ¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºîÀ®¤ÎÉ¬Í×À­¤òÀâ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÅö½é¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê·ÀÌó°ãÈ¿¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ø¤Î»²²Ã¤òÃæ»ß¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£Æ±»î¹ç¤Î¼ç´É¤À¤Ã¤¿¥ä¥¹¥À¥°¥ë