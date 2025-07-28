戦国武将の家紋をモチーフにしたアクセサリー「真鍮製武将家紋和かざり」シリーズに新デザインが登場！「2024年おもてなしセレクション受賞」の縁起物の象徴「麻の葉・水引」が登場する。☆和モチーフが楽しめる「真鍮製武将家紋和かざり」シリーズをチェック！（写真6点）＞＞＞1927年創業の金属プレス加工メーカー・関プレス工業がリリースする2024年おもてなしセレクション受賞「真鍮製武将家紋和かざり」シリーズに、「麻の