限定「WLHユニ」で5勝1敗■日本ハム 2ー0 楽天（21日・楽天モバイルパーク）日本ハムは21日の楽天戦に2-0で勝利し、カード3連勝とした。14日の試合から「WE LOVE HOKKAIDO ＆ FIGHTERS 2025ユニホーム」を着用しており、これで着用した試合の戦績は5勝1敗に。ファンからは「WLHユニ期間延長希望！」「好きすぎるのでサードユニにしてほしい」と高評価の声が相次いでいる。同ユニホームは鮮やかなネイビーをベースに、スカイブ