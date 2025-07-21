増え続ける在留外国人のなかで、鳥取県が「外国人が住み続けたい都道府県」ランキングでトップ10入りを果たしました。なぜ鳥取が急浮上したのでしょうか。外国人に選ばれる理由とは？外国人が「住み続けたい」と感じる都道府県とは出入国在留管理庁が2025年7月12日に発表した統計によると、令和6年6月末時点における在留外国人数は358万8,956人となり、過去最多を更新しました。前年末からは17万7,964人増と、大幅な伸びを示してい