5ÈÖ¡¦»°ÎÝ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡ÚMLB¡ÛD¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¡¼ ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç¡¢½é²ó¤Ë32¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ËÊÂ¤ó¤À¡£µå±ã¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¡¢¥°¥ì¥¤¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¡¢º¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£ÂÇµå½éÂ®1