ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÇòÀÐ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯7·î18Æü¡¢»¥ËÚ»ÔË­Ê¿¶è¤Ë½»¤à¼«¾ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê33¡Ë¤ò¥¿¥¯¥·ー¼ÖÆâ¤Ç½÷À­µÒ¤ÎÂ­¤ò¤Ê¤á¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢2025Ç¯7·î5Æü¸áÁ°3»þ50Ê¬¤¹¤®¤«¤é¸áÁ°4»þ10Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤«¤é¸üÊÌ¶è¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¯¥·ー¤ÎÃæ¤Ç½÷À­¤ÎÂ­¤ò¤Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË¤ÏÅö»þ¥¿¥¯¥·ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÖÆâÃæ±ûÉô¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Î²¼¤«¤é