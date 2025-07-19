¸åÈ¾Àï¤Ï¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ 4¡¼1 R¥½¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥·¥«¥´¡Ë¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç26¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢80ÂÇÅÀ¤ÇºÆ¤Ó¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°»ÃÄê1°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸åÈ¾Àï½éÀï¤Ç¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¼«¿È½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼½Ð¾ì¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿