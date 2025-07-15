7·î3Æü¤Ë±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤ÎÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯2½µ´Ö¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¡¢±óÌî¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËµßµÞ¼Ö¤ä¾ÃËÉ¼Ö¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ëÍÍ»Ò¤òÊ£¿ô¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Û½­¤Ê¤É¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ïÀ­¤¬¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¬ºòÇ¯4·î¤«¤é»ô¤¤»Ï¤á¤¿°¦Ç­¤Î¥é¥°¥É¡¼¥ë¡Ö½¥¤¯¤ó¡×¤ÏÌµ»ö¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë