Âç³Ø»þÂå¤Ë°ÛÀ­¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÃÞÇÈÂç³ØÆþ³Ø¤«¤é3¥õ·î¡½¡½¡£Ä¹Ç¯¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ò¼èºà¤·¤Æ¤­¤¿¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÖÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ïº£¡¢¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£2025Ç¯4·î¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÀ¸Ì¿´Ä¶­³Ø·²À¸Êª³ØÎà¤Ë¤´Æþ³Ø¤µ¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡Ê18ºÐ¡Ë¡£¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ò¼«Å¾¼Ö¤Çñ¥ÁÖ¤È°ÜÆ°¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËºÇ