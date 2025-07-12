二塁からサイン伝達…ローリー反省「把握しておくべきだった」【MLB】ヤンキース 6ー5 マリナーズ（日本時間11日・ニューヨーク）ヤンキースは10日（日本時間11日）、本拠地で行われたマリナーズ戦で延長10回の末にサヨナラ勝利を収めた。7回まで無安打無得点に抑えられながらも、8回に反撃し、9回は守護神を攻め立てて同点に追い付いた。もっとも、怒涛の追い上げには「球種がバレていた」裏側があったという。カル・ローリー捕