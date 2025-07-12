世界中のコーヒー好きがその嗜好をますます磨き上げる一方で、コーヒー豆産地の危機が迫るコーヒー業界の「不都合な真実」。豆を一切使わないビーンレスコーヒーというイノベーションが進むなか、見過ごされている問題もある。