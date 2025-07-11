伝説のドッジボール漫画『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編『炎の闘球女 ドッジ弾子』が2026年にTVアニメ化決定。魂の継承ビジュアルと特報映像が公開された。＞＞＞魂の継承ビジュアルや特報場面カットをチェック！（写真4点）週刊コロコロコミックで連載中の『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、1990年代に圧倒的な人気を博した『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編。『炎の闘球児 ドッジ弾平』でドッジボールブーム、『爆走兄弟レッ