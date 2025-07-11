法律事務員が不倫案件を嫌う理由がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】「二度としない」涙ながらに土下座した夫1年後、バーで知り合った女性と深い仲に「ここ数日モヤッてたのですが私が不倫を法律事務員として心底嫌いな理由をいくつかあげていくね当事者は閲覧注意だぞ」と紹介したのは法律事務員のるるみんさん（@turnedtoil）。るるみんさんが挙げる理由とは・家族やパートナーを心底傷つけていること・不倫中のメー