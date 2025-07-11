2021年からオールスター戦では専用ユニホームを着用していたメジャーリーグのオールスター戦が15日（日本時間16日）、ブレーブスの本拠地・トゥルーイストパークで行われる。ドジャースの大谷翔平投手らが出場する年に1度の祭典は、今季から専用ユニホームの着用が廃止に。所属球団のユニホームでプレーする。2021年から、MLBはオールスター戦に専用ユニホームを導入したが、選手やファンから不評だった。2019年にNIKE社がMLB