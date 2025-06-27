大分県中津市の「ゆめタウン中津」が27日リニューアルオープンし、食品売り場が拡大したほか、県内初出店のペットショップが登場しました。 【写真を見る】「ゆめタウン中津」リニューアルオープン8店舗が新たに出店大分 1998年の開業以来となる大規模なリニューアルを行った「ゆめタウン中津」では、午前9時半のオープンとともに大勢の客が訪れました。 1階の食品売り場では、需要が