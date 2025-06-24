¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç7·î19¡Á20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡ÊCPBL¡Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Î½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤¬23Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸µÀ¾Éð¤ÎÄ¥ÔõÅê¼ê¡ÊÉÙË®¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ë¤ä¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥â¥ä³°Ìî¼ê¡ÊÂæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¹â±ö¾­¼ùÅê¼ê¡ÊÅý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ê¤É¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤È¡¢Á¾¹ë¶ðÂåÉ½´ÆÆÄ¤¬Áª½Ð¤¹¤ëÂæÏÑÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬Àï¤¦¡£¥ª¡¼¥ë¥¹