°¤Éô¾¦²ñ¤¬¼è¤ê°·¤¦¥«ー¥­¥ã¥ê¥ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖThule¡Ê¥¹ー¥êー¡Ë¡×¤Î¥ëー¥Õ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÖMotion3¡Ê¥âー¥·¥ç¥ó¥¹¥êー¡Ë¡×¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¤¬2025Ç¯7·î¤è¤ê¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Û·Ú²÷´¶¤Î¤¢¤ëMotion3¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖMotion3¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤ÏXL¤È¥íー¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥×¤ÎXL LOW¤Î2¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢À£Ë¡¤ä¼ýÍÆÍÆÎÌ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÄÌ¾ï¤ÎMotion3¤Ë½à¤¸¤ë¤¬¡¢²Á³Ê¤Ï2Ëü2000