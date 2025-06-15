¸½Ìò»þÂå¤Ï¼¯Åç¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¡¢ACL½éÀ©ÇÆ¤ò´Þ¤áÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿±óÆ£¹¯»á¤¬¡¢¸ÅÁã¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëçÕ¶¶Í¤¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££¶·î14Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿J£±Âè20Àá¤Ç¡¢¼¯Åç¤Ï¹­Åç¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£±¡Ý£±¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡ØDAZN¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿±óÆ£»á¤Ï¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ëçÕ¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢Í¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê