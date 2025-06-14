¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ä¤«¤Ä¤Æ°ì½ï¤Ë·Ð¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿¡ÖÆâÎØ¥Í¥¿¡×¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é¤Þ¤ë¤ÇÌÌÇò¤ß¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åö¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤è¤ê¾Ð¤¨¤ë¤â¤Î¡£ÁÈ¿¥¹ÔÆ°¤Î¿´Íý³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆâÎØ¥Í¥¿¤ÏÇ¾¤ÎÊó½··Ï¤ò³èÀ­²½¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê°Â¿´´¶¤äµ¢Â°°Õ¼±¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Why We Like Inside Jokes | Psychology Todayhttps://www.psychologytoday.com/us/blog/possibilitizing/202505/why-we-like-inside-jok